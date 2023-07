WEER. Vanochtend bewolkt weer in Oudenaarde

Stad Oudenaarde laat inwoners stemmen op hun drie favoriete projecten voor burgerbud­get

Elke inwoner van Oudenaarde kan tot eind juli via burgerbudget.oudenaarde.be stemmen op zijn of haar favoriete project voor het burgerbudget van het stadsbestuur. De twee winnende projecten krijgen een subsidie van maximaal 25.000 euro om het project in de loop van de komende twee jaar uit te voeren.