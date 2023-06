WEER. In Oudenaarde heldere ochtend

Ere-brandweer­ka­pi­tein Luc Vandefon­tey­ne (66) overleden: “Hij was het prototype van de vrijwilli­ger op wie je altijd kan rekenen”

In een ziekenhuis in Gent is zondag de bekende Oudenaardenaar Luc Vandefonteyne (66) overleden. De man is actief geweest bij de brandweer en in tal van verenigingen in Oudenaarde. “Luc heeft zich altijd enorm ingezet voor evenementen en alles wat onze stad uitstraling gaf”, getuigt burgemeester Marnic De Meulemeester.