WEER. Een blauwe lucht met enkele wolkenvelden in Oudenaarde vanochtend

KIJK. Politie contro­leert honderden scholieren op drugs in Oudenaarde, maar het is rugzak van volwassene die agenten verrast

Agenten van de politiezone Vlaamse Ardennen hebben dinsdagochtend een grote drugsactie uitgevoerd in en rond het station van Oudenaarde. Ze betrapten niet alleen drugbezitters, maar arresteerden ook een volwassene. Die was bij het zien van de grote politiemacht plots zenuwachtig geworden. Pas toen de man zijn rugzak openmaakte, werd duidelijk waarom. En dat had zelfs niets met drugs te maken. “Het parket zal oordelen over zijn verdere aanhouding”, zegt politiechef Joost Duhamel.