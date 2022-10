Watergieters op stedelijke begraafplaats Meulewal in Eine

Op zeven plaatsen verspreid over de begraafplaats zijn telkens bij een watertappunt enkele gieters bevestigd waarmee bezoekers op de begraafplaats planten kunnen gieten of graven poetsen. “Hiermee willen we komaf maken met de PMD-flesjes, bidons en kannetjes allerhande die nu gebruikt worden om de planten te gieten of graven schoon te maken. We willen het gebruikscomfort van de bezoekers verhogen, zeker nu we in de drukste periode van het jaar zitten op de begraafplaats en veel mensen het graf komen poetsen of bloemen komen plaatsen naar aanleiding van Allerheiligen op 1 november”, legt schepen Stefaan Vercamer (CD&V) uit.

Het systeem van de watergieters werkt zoals dat van winkelkarren: je stopt een muntstuk van 2 euro in het slotje en kan de gieter gebruiken. Na gebruik klik je het slotje weer vast en krijg je je 2 euro terug.