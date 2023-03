Wat te doen in de Vlaamse Ardennen: deze 10 bezienswaardigheden mag je niet missen

Zin om er even tussenuit te knijpen? De Vlaamse Ardennen zijn de ideale uitvalsbasis voor een uitstap dicht bij huis. De streek is vooral gekend als de bakermat voor het wielrennen, maar er valt nog heel wat meer te beleven: van een wandeling in het Kluisbos tot smullen van heerlijke mattentaarten. Geen idee waar te beginnen? Wij geven je alvast tien tips met bezienswaardigheden en activiteiten die je niet mag missen.

1. Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde

Volledig scherm Centrum Ronde van Vlaanderen vind je op de Grote Markt van Oudenaarde. © BELGA

Kijk jij elk jaar uit naar Vlaanderens mooiste? Dan is een bezoek aan het Centrum Ronde van Vlaanderen iets voor jou. Het belevingscentrum is volledig gewijd aan een van de mooiste klassiekers van het wielerseizoen. Je wordt er ondergedompeld in een totaalbeleving met unieke expo’s waar je aan de hand van beeld, tekst en geluid meer te weten komt over het Vlaamse wielerfeest en haar helden. Het Centrum Ronde van Vlaanderen is bovendien de ideale startplaats om per fiets de streek te verkennen. Je kan er fietsen huren, een routemap kopen en achteraf douchen of uitrusten in de brasserie.

Waar? Markt 43, 9700 Oudenaarde

Wanneer? Maandag tot en met zondag van 10 tot 18 uur.

Prijs? Acht euro

Meer info vind je hier.

2. Fiets zelf de Ronde van Vlaanderen

Volledig scherm De kortste route laat je onder meer zwoegen op de Koppenberg. © Foto Ronny De Coster

Ook wie zelf in de voetsporen van de wielergoden wil treden, is in de Vlaamse Ardennen aan het juiste adres. Vanuit het Centrum Ronde van Vlaanderen vertrekken drie fietslussen geïnspireerd op het parcours van de Ronde. De blauwe route is 80,3 kilometer lang en laat je zwoegen over onder meer de Oude Kwaremont, Paterberg en Koppenberg. De gele lus is 102 kilometer, maar heeft minder beklimmingen. Deze route brengt je naar de Zwalmstreek en Zottegem. Wie zijn uithoudingsvermogen echt wil testen kan kiezen voor de rode lus van 115 kilometer met onder meer de Valkenberg, de Berendries en de enige echte Muur van Geraardsbergen.

Waar? Starten doe je vanuit het Centrum Ronde van Vlaanderen (Markt 43, 9700 Oudenaarde)

Meer info vind je hier.

3. Het Kluisbos in Kluisbergen

Volledig scherm Ieder voorjaar kleurt de bodem van het bos sprookjesachtig paars door de bloeiende boshyacinten. © Ronny De Coster

Doe jij het liever wat rustiger aan? Laat die fiets dan maar staan en ga voor een wandeling in het grootste bos van de Vlaamse Ardennen. Het Kluisbos is 300 hectare groot en ligt op de top van de Kluisberg, pal op de taalgrens. Ieder voorjaar kleurt de bodem van het bos sprookjesachtig paars, dankzij duizenden bloeiende boshyacinten. Via een smal wandelpad brengt de Kluisbosroute je naar het statige beukenbos. Tijdens de wandeling kom je langs de bekende rotsblokken Peetje en Meetje en maak je een tussenstop aan de Liefdesbron. Onderweg geniet je van een hapje en drankje in een van de vele restaurants en cafés.

Waar? Poletsestraat 69, 9690 Kluisbergen

Meer info vind je hier.

4. Het MUST in Ronse

Volledig scherm In het textielmuseum vertelt een gids je alles over de geschiedenis van de textielindustrie in Ronse. © Frank Eeckhout

Na de eerste wereldoorlog groeide Ronse uit tot het tweede grootste textielcentrum van Vlaanderen. In het MUST - Textielmuseum, gelegen in onthaal- en belevingscentrum de Hoge Mote kom je meer te weten over de geschiedenis van deze industrie. Een gids vertelt je alles over het productieproces van grondstof tot afgewerkt product. In de weverij, het paradepaardje van het museum, ontdek je aan de hand van een 40-tal weefgetouwen meer over de technische evolutie in de sector tussen 1900 en 2000.

Waar? De Biesestraat 2, 9600 Ronse

Wanneer? Het museum is enkel te bezoeken met een stadsgids. Je kan een rondleiding volgen van 9 maart tot en met 30 september van dinsdag tot en met zondag en op feestdagen van 11 tot 12 uur.

Prijs? Vijf euro. Kinderen tot twaalf jaar en inwoners van Ronse krijgen gratis toegang.

Meer info vind je hier.

5. Het MOU in Oudenaarde

Volledig scherm In het MOU, in het stadhuis van Oudenaarde ontdek je alles over de geschiedenis van de stad. © Ronny De Coster / KOS

Museumliefhebbers kunnen ook terecht in het MOU, het museum van de stad Oudenaarde. Je vindt het MOU in het stadhuis, dat werd erkend als UNESCO-werelderfgoed. In het museum keer je terug in de tijd en leer je aan de hand van beelden en historische objecten meer over de geschiedenis van Oudenaarde en bij uitbreiding de hele Vlaamse Ardennen. Je vindt er bovendien een collectie van 37 wandtapijten en één van de grootste zilvercollecties van Vlaanderen.

Waar? Markt 1, 9700 Oudenaarde

Wanneer? Van dinsdag tot en met vrijdag van 9.30 tot 17.30 uur. De openingsuren in het weekend en op feestdagen variëren doorheen het jaar. Van 1 maart tot en met 30 september is het museum open op zaterdag, zon- en feestdagen van 10 tot 17.30 uur. Van 28 februari tot en met 1 oktober kan je er op zaterdag, zon- en feestdagen terecht van 14 tot 17 uur. Gesloten op 11 november, 24, 25 en 31 december en 1 januari.

Prijs? Tien euro, acht euro voor 65-plussers, 1,50 euro voor jongeren tussen 12 en 25 jaar. Kinderen jonger dan twaalf jaar en inwoners van Oudenaarde krijgen gratis toegang.

Meer info vind je hier.

6. De Muur van Geraardsbergen

Volledig scherm De Muur van Geraardsbergen. © BELGA

De Muur van Geraardsbergen, ook wel Muur-Kapelmuur genoemd, is bekend als voorlaatste helling in de ROnde van Vlaanderen. In 1995 werd de kasseiweg van 1075 meter lang zelfs uitgeroepen tot monument. Je kan je zelf aan de beklimming wagen met de fiets, maar ook te voet is de weg naar de top van de Muur de moeite waard. Eens je de helling beklommen hebt, kom je bovenop de 110 meter hoge top van de Oudenberg waar je een prachtig uitzicht krijgt over Geraardsbergen. Bovendien vind je hier ook de Onze-Lieve-Vrouwenkapel en de bronnen die de drie Geraardbergse fonteinen van water voorzien.

Waar? Oudebergstraat, 9500 Geraardsbergen

Meer info vind je hier.

7. Mattentaarten proeven

Volledig scherm Mattentaart © MattentaartAtelier

Naast de Muur en de koers, staat Geraardsbergen ook bekend om haar mattentaarten. De Europese Unie heeft de Geraardsbergse mattentaarten officieel erkend als Europees streekproduct en dat maakt ze tot het eerste Vlaamse streekproduct met Europese bescherming. Een bezoek aan de streek is dan ook niet compleet zonder dit zoete gebakje te proeven. Je vindt ze bij alle bakkers in de stad. Benieuwd hoe de lekkernij gemaakt wordt? Bij de toeristische dienst van Geraardsbergen kan je een rondleiding reserveren bij een van de bakkers om in groep van minimaal twintig personen een kijkje te nemen achter de schermen. In een uur tijd maak je kennis met het productieproces van A tot Z en achteraf mag je zelf ook eens proeven.

Waar? Markt, 9500 - Geraardsbergen

Wanneer? De toeristische dienst is elke dag geopend van 10 tot 16 uur. De rondleidingen zijn het hele jaar door te reserveren. Elke bakkerij stelt haar atelier open op verschillende dagen, behalve op zondag.

Prijs? Hangt af van de beschikbare bakkerij

Meer info vind je hier.

8. Molen ten Hotond

Volledig scherm De Molen ten Hotond

Als je dacht dat je met de Muur de hoogste beklimming van de streek achter de rug had, ben je verkeerd. De Hotondberg in Kluisbergen is met zijn 145 meter de hoogste heuvel van de Vlaamse Ardennen én de provincie Oost-Vlaanderen. Op de top van de berg staat al sinds 1684 een molen. Oorspronkelijk ging het om een staakmolen, later werd hij ingericht als graan- en oliemolen. Vandaag kan je er uitrusten in het café of proeven van typische Vlaamse klassiekers in het sporthotel. Ook het uitzicht is de moeite: bij helder weer kan je hier maar liefst 108 kerktorens zien.

Waar? Zandstraat 4, 9690 Kluisbergen

Meer info vind je hier.

9. Domein De Ghellinck

Volledig scherm Domein de Ghellinck in Elsegem. © GEDR

Het hoeven niet altijd beklimmingen te zijn. Domein De Ghellinck, een kasteelpark van maar liefst 28 hectare groot is het ideale adres voor de rustzoekende wandelaar. Vandaag zie je er enkel nog een kasteelhoeve en wat overblijfselen van de tuin, het waterkasteel brandde namelijk volledig af in 1973. In het domein kan je wandelen, fietsen en vissen in een van de vijvers. Kinderen kunnen zich uitleven in een van de speeltuinen, terwijl hun ouders genieten van een hapje en drankje in het restaurant met terras.

Waar? Kortrijkstraat 110C, 9790 Elsegem (Wortegem-Petegem)

Wanneer? Het hele jaar door geopend, gesloten bij stormweer.

Meer info vind je hier.

10. The Outsider in Oudenaarde

Volledig scherm De gigantische klimtoren in The Outsider. © Ronny De Coster

Dol op adrenaline? Dan is een bezoek aan The Outsider zeker iets voor jou. Het avonturenpark ligt op een boogscheut van het centrum van Oudenaarde en belooft met de ‘Seven Summits’ maar liefst zeven hoogtepunten. Zo kan je waterskiën aan een kabelbaan, deelnemen aan een wandeling op het Blotevoetenpad of het moerasparcours en een tochtje maken met de pedalo of kajak. Kleine avonturiers die niet bang zijn van donkere, kleine ruimtes kunnen zich uitleven in de twee speleotempels en wie geen last heeft van hoogtevrees kan zich wagen aan een beklimming van de klimtoren. Ook een escaperoom, volksspel en laserbattle zijn enkele van de sportieve activiteiten die je kan uitvoeren in het park.

Waar? Donkstraat 50, 9700 Oudenaarde

Wanneer? Van april tot en met oktober op woensdag van 14 tot 18 uur en op zaterdag, zondag en schoolvakanties van 10 tot 18 uur. Reserveren is verplicht.

Prijs? De prijzen zijn afhankelijk van de activiteit. Je kan ook enkele activiteiten combineren aan een goedkoper tarief.

Meer info vind je hier.

