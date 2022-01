Was vrouw aan het slaapwandelen toen ze brand stichtte bij haar buren? Parket vraagt vrijspraak

OUDENAARDEDe 54-jarige M.P. moest zich voor de correctionele rechtbank van Oudenaarde verantwoorden voor de brandstichting op 13 januari 2019 bij haar naaste buren, een gezin met twee jonge kinderen, in de Klaproosstraat in Eine. Een auto en een carport gingen toen in de vlammen op. Op de beelden van de bewakingscamera was te zien dat M.P. de schuldige was. Maar toch vraagt ook de openbare aanklager de vrijspraak.