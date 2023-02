Op de infoavonden vertelt een arts-specialist van AZ Oudenaarde over een onderwerp uit zijn of haar vakgebied. Dr. Francis Brusselmans, gynaecoloog, spreekt op donderdag 16 maart over ‘Wanneer zwanger worden niet vanzelf gaat’. Deelnemen is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht via www.azoudenaarde.be/events.