Wandelen en jobdaten om sollicitatiedrempel te verlagen

Oudenaarde Stad Oudenaarde viert Buiten­speel­dag op drie locaties en verbindt ze met veilige fietsroute

Tijdens de buitenspeeldag op woensdag 20 april valt er in Oudenaarde op drie verschillende locaties het een en ander te beleven. “En tussen alle pleinen voorzien we een veilige fietsroute”, laat schepen van Jeugd Julie Dossche (Open Vld) weten. Deelnemen is gratis en inschrijven is niet nodig.

18 april