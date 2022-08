Wandelclub Hanske de Krijger laat deelnemers Ronde van Vlaanderen voor Wandelaars vroeger vertrekken

De inschrijvingen starten al vanaf 6 uur. En de aankomst alle afstanden is ten laatste om 17.30 uur. Dat is een uur eerder dan was voorzien. Het aanbod aan afstanden blijft behouden: de wandelaars leggen 6, 12,18, 21, 27, 35 of 42 kilometer af.

“We vragen iedereen aan om voorzichtig te zijn bij deze extreme hitte. Bescherm uzelf en doe geen onnodige inspanningen en beperk eventueel de gekozen afstand”, zo raadt de organiserende wandelvereniging aan. Startplaats is de evenementenhal de Qubus aan de Lindestraat in Oudenaarde.