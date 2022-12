Vuurwerk mag in Oudenaarde uitzonderlijk op oudejaar

De algemene regel in Oudenaarde (en ook in de omliggende gemeenten die deel uitmaken van de politiezone Vlaamse Ardennen) is, dat vuurwerk het hele jaar verboden is.

“Het is verboden, zowel op het openbaar domein als op private domeinen of binnenplaatsen en op alle plaatsen die palen aan het openbaar domein om het even welk vuurwerk af te steken of voetzoekers te laten ontploffen en wensballonnen op te laten”, zo staat in het politiereglement.