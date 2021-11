Vrachtwagenchauffeur komt om het leven bij crash op N8 tussen Brakel en Oudenaarde

KLUISBERGEN Expo ‘Gies Cosyns 101’ belicht leven en werk van de politicus-kunstschil­der uit Kwaremont

Kunstschilder en burgemeester van Kwaremont, Gies Cosyns overleed in 1997 maar is nog steeds een begrip in Kluisbergen en ver daarbuiten. Hij werd geboren op 31 december 1920. Wat een jaar geleden niet kon, moet nu wel lukken: 101 jaar later een expo houden over zijn leven en werk.

16 november