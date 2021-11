Vrachtwagenchauffeur (37) komt om het leven bij crash op N8 tussen Brakel en Oudenaarde

WORTEGEM-PETEGEM Nieuwbouw van buiten­school­se kinderop­vang Knipoog in Rozenhof is gestart: “Klimaat­neu­traal, duurzaam, efficiënt en klaar tegen het voorjaar 2023”

De nieuwbouw voor de buitenschoolse kinderopvang (BKO) Knipoog in de woonwijk Rozenhof in Petegem is gestart. In het voorjaar van 2023 moet de opvang van de huidige stek de Gravinne verhuizen naar de nieuwe locatie, tussen het ontmoetingscentrum en de bibliotheek. Het wordt een klimaatneutraal gebouw, met duurzaamheid en efficiëntie als basis.

12 november