Vooruit zamelt winterjasjes in voor sociale kruidenier De Kaba

“Ook in Oudenaarde hebben veel gezinnen niet de luxe om een duur winterjasje of nieuwe kinderschoentjes aan te kopen. Met Vooruit willen we die gezinnen niet in de kou laten staan. Daarom zamelen we winterjasjes voor kinderen, mutsjes en sjaaltjes, kinderschoentjes en kinderpyjama’s in”, kondigt Dagmar Beernaert aan.

De organisatie schenkt alle ingezamelde goederen aan De Kaba, de sociale kruidenier in Oudenaarde. Daar kunnen gezinnen die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen terecht voor hun boodschappen.