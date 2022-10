Vooruit protesteert tegen afschaffing bankautomaten in Eine en Ename

In de Nederstraat in Oudenaarde kan je sinds juni van dit jaar geld afhalen in een neutrale bankautomaat. Dat nieuwe afhaalpunt is niet verbonden aan één bepaalde bank en kwam er als een gezamenlijk initiatief van de grootbanken BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius en ING. Gevolg van die samenwerking is dat de banken hun geldautomaten op andere plaatsen sluiten, zoals nu in Ename en Eine.

“Geen goede zaak”, vindt socialistisch gemeenteraadslid Dagmar Beernaert. “Iedereen die geld uit de muur wil halen, zal nu naar het nieuwe cashpunt in de Nederstraat moeten. Dat is weinig gebruiksvriendelijk: je moet kilometers omrijden en in het centrum is het aanschuiven. De verkeersdruk is er al hoog en je kan er vaak niet parkeren. Voor mensen die niet zo goed te been zijn, wordt dit een nachtmerrie. Eigenlijk is het te zot voor woorden dat je in een stad als Oudenaarde altijd naar het centrum zal moeten om geld af te halen in de toekomst”, bedenkt Beernaert.