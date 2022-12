Vooruit Oudenaarde organiseert ‘Warme Kerst voor iedereen’

“Alles wordt duurder en er zijn ook in onze stad heel wat gezinnen die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Niet iedereen heeft het geluk samen met vrienden en familie een uitgebreid kerst- of nieuwjaarsfeest te vieren. Dat wordt vaak vergeten en daar willen we verandering in brengen. Op ons ‘Warm Kerstfeest’ kan iedereen terecht voor een feestmenu en kerstsfeer en dat tegen zeer democratische prijzen”, kondigen ze aan.

Driegangenmenu: 12 euro

De initiatiefnemers presenteren een feestelijk driegangenmenu aan 12 euro met gratis aperitief. Gezinnen met een OK-pas betalen maar 8 euro. en ook de drankjes zijn aan heel goedkope prijzen. “Voor alle kindjes leggen we een klein kerstcadeautje onder de kerstboom en we voorzien muzikale omlijsting. Zo willen we ervoor zorgen dat iedereen kan meefeesten”, klinkt het.

Inschrijven is wel noodzakelijk en kan via oudenaarde@vooruit.org. ‘Iedereen een warme Kerst’ vindt plaats op maandag 26 december vanaf 18 uur in het parochiezaaltje in Ename (Paardemarktstraat).