Vooruit Oudenaarde organiseert rolstoelvriendelijke Sneukeltocht

Deelnemers kunnen kiezen tussen een tocht van 6 of 13 kilometer. Onderweg zijn er hapjes en drankjes, waaronder donuts, tapas, braadworsten. Ook de kindjes worden verrast onderweg. Hondjes zijn welkom. Starten kan tussen 12.30 en 15.30 uur aan Café De Biertonne in Eine.

De kortste route is volledig rolstoel- en kinderwagenvriendelijk. “We vinden het heel belangrijk dat ook mensen in een rolstoel kunnen deelnemen aan leuke activiteiten in onze stad. Bij ons is iedereen welkom,” benadrukken voorzitter Franky Hiele en ondervoorzitter Mario Vindevogel.