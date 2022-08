Vooruit Oudenaarde klaagt ontoegankelijkheid van De Lijn aan: “Aan 9 op de 10 bushaltes kunnen personen in een rolstoel niet zelf op de bus in Oudenaarde”

In Oudenaarde zijn in totaal 174 bushaltes, belbushaltes niet meegerekend. Slechts 19 haltes of 10,9% daarvan zijn toegankelijk voor mensen met een rolstoel. Dat betekent dat 9 op 10 bushaltes helemaal niet toegankelijk is voor mensen met een motorische beperking zonder hulp. Aan 47 van de Oudenaardse bushaltes kunnen rolstoelgebruikers opstappen mits assistentie van de buschauffeur. Slechts 2 bushaltes op grondgebied Oudenaarde of amper 1,1% is aangepast voor mensen met een visuele beperking door bijvoorbeeld ribbellijnen of rubbertegels.

Werk aan de winkel

“De cijfers zijn niet goed,” laat Dagmar Beernaert weten. “Aan 9 op 10 bushaltes in Oudenaarde kunnen personen met een rolstoel gewoon niet zelfstandig op de bus. Aan het station van Oudenaarde is het bijvoorbeeld onmogelijk om met een rolstoel alleen op de bus te geraken en dat terwijl daar heel veel lijnen samenkomen. Onbegrijpelijk. Voor blinde en slechtziende mensen is de situatie nog schrijnender. Als we willen dat steeds meer mensen de bus nemen, moeten we er in de eerste plaats voor zorgen dat bushaltes toegankelijk zijn voor iedereen.”

Dagmar Beernaert vindt dat er dus werk aan de winkel is. “Om te beginnen moet Oudenaarde bij wegenwerken automatisch de reflex hebben om in samenwerking met De Lijn en het Agentschap Wegen en Verkeer ook de bushaltes toegankelijk te maken. Dat gebeurt vandaag nog te weinig. Op termijn moeten alle bushaltes in Oudenaarde toegankelijk maken voor iedereen.”