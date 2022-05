Voetbalsupportersvereniging KSVO-Panthers Oudenaarde viert 25ste verjaardag

“Eigenlijk bestaan we al 27 jaar, maar door de coronapandemie moesten we ons verjaardagsfeestje uitstellen”, vertelt Patrick Reynaert. Hij was samen met Bernice Van Ootegem, Erik De Bock, wijlen en Patrick Blauwblomme in 1995 de initiatiefnemer en is vandaag nog altijd de voorzitter van de vereniging. “We hadden voordien al een paar keer autobussen ingelegd om met supporters naar uitwedstrijden te gaan. Dankzij de toenmalige uitbaters van het café The Pink Panther is dat uitgegroeid tot de oprichting van de supportersclub KSVO-Panthers”, vertelt Patrick.

Vandaag is de voetbalsupportervereniging nog altijd actief. “Maar velen van ons zijn al wat op leeftijd en we willen daarom graag wat jonge leden aantrekken”, zegt de voorzitter.