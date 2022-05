vLEESHUIS Oudenaarde trakteert op Lenteverwendag

Oudenaarde Het is nu officieel: fiets is koning in 13 centrum­stra­ten in Oudenaarde. “Slaagkan­sen hangen af van àlle weggebrui­kers”

Met een fietshappening die vooral naar de schoolgaande jeugd was gericht, heeft de stad Oudenaarde woensdag de fietszone in het centrum gelanceerd. De fietser is nu heer en meester in hartje Oudenaarde.

4 mei