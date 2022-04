Vijfde kuiken komt ter wereld in nest van slechtvalken in Oudenaarde

Wielrennen Maurits Van Petegem juicht twee maal in acht dagen: “E3 Saxo Bank Classic Harelbeke zaterdag een doel”

Twee zeges in acht dagen. Een week nadat Maurits Van Petegem in Geluveld zijn eerste liet noteren zette hij de koers in Bachte naar zijn hand. Zaterdag rijdt hij de juniorenklassieker E3 Saxo Bank Classic Harelbeke.

