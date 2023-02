Vijf tips voor lokale alcoholvrije drankjes tijdens Tournée Minérale

Oudenaarde Waarom vroeg Oudenaarde amper subsidies om fietspaden aan te leggen?

“0,31 euro per inwoner is wat Oudenaarde aan Vlaamse subsidies krijgt uit het Kopenhagenfonds voor de aanleg van fietsinfrastructuur in de stad. Voor elke twee euro die steden en gemeenten investeren in de aanleg of verbetering van fietspaden, legt Vlaanderen één euro bij. “Sommige steden en gemeenten, waaronder de buren Maarkedal, Kluisbergen en Wortegem-Petegem maakten van die subsidiepot gretig gebruik, maar Oudenaarde toonde wel héél weinig ambitie”, stelt oppositieraadslid Dagmar Beernaert (Vooruit) vast. Schepen van Mobiliteit Peter Simoens (Open Vld) legt uit hoe dat komt.

28 januari