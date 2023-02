Vierdejaars van Bernarduscollege Oudenaarde en Italiaanse leeftijdsgenoten ruimen zwerfvuil in Oudenaarde

voetbal derde provinciale C Sparta Bevere houdt eind dit seizoen op te bestaan: “Vooral door een gebrek aan actieve medewer­kers”

Eind dit seizoen houdt derdeprovincialer Sparta Bevere op te bestaan. Negen bestuursleden van geel-blauw staken deze week de koppen bij elkaar en beslisten, naar verluidt na urenlang beraad, de club over enkele maanden op te doeken. In derde C staan de Spartanen momenteel derde.

27 januari