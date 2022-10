Vice-premier Petra De Sutter (Groen) krijgt boosterprik in Oudenaarde en bedankt vrijwilligers met manden fruit

Oudenaarde Stad viert verbroede­ring met Coburg, Castel Madama, Bergen op Zoom en Arras

De vieringen zijn dit voorjaar gestart met een bezoek van de Duitse stad Coburg aan Oudenaarde, en vice versa, en eindigen komend weekend in Oudenaarde. “Afgelopen maand waren we te gast in het Nederlandse Bergen op Zoom, dat net als Oudenaarde een eeuwenoude vestingstad is. Met bezoeken aan verwante erfgoedsites en de toelichting van een onderzoek naar het ontstaan van beide vestingsteden konden we ons verder verdiepen in deze boeiende geschiedenis. Tegelijk maakten we kennis met enkele interessante stadsontwikkelingsprojecten. Ook in Coburg werden we goed onthaald en was er een mooi programma voorzien, net als afgelopen weekend in de Franse stad Arras”, vertelt schepen Sybille De Vos. Tijdens de bezoeken werden toekomstige samenwerkingsmogelijkheden verder onderzocht.

3 oktober