Vernieuwing doortocht Nederename vandaag van start

Vooruit Oudenaarde schrijft brief naar NMBS om station aan te pakken: “Grauw, vuil en vandalisme, dat is het eerste wat mensen van onze stad zien”

Na twintig jaar plannen maken waarmee nog niets is gebeurd, wordt het nu wel eens hoog tijd om de stationsbuurt in Oudenaarde te verfraaien, vindt oppositieraadslid Dagmar Beernaert (Vooruit). Ze schreef een brief naar de NMBS en wil tijdens de volgende gemeenteraad ook het stadsbestuur aan te tand voelen over de verloedering van de stationsbuurt, geplaagd door vandalisme en criminaliteit.