Vernieuwd feestcomité krikt Kermis Leupegem op: “Nieuwkomers brengen frisse ideeën”

Gilbert en Arlette vieren 65 jaar liefdesge­luk

Gilbert Vanderbeken (85) en Arlette Vandenberghe (86) uit Avelgem hebben hun 65ste huwelijksverjaardag gevierd. Gilbert werkte het grootste deel van zijn carrière bij Bekaert, en was muzikant in bijberoep. Arlette was onder meer dienstmeid, later zorgde ze voor het huishouden. Het koppel kreeg één zoon Yves. Samen uitstapjes maken en reizen is nog steeds het liefste dat ze doen.