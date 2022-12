Verlichte oldtimertractoren en geluidsarm vuurwerk op de kerstmarkt

De lichtjesparade van oldtimertractoren met sfeervolle lichtkransen is al enkele jaren een vaste waarde op de kerstmarkt. De stoet is te zien op zaterdag 17 en vrijdag 23 december vanaf 18.30 uur. De tractoren vertrekken vanuit Mater en richting het centrum van Oudenaarde waar ze twee keer rond de Markt rijden. Via deze link kan je het parcours van de lichtjesstoeten bekijken.