“Verkeer rijdt meestal niet te snel in Heurnestraat, maar de paaltjes laten we vervangen door betonnen geleiders”

“Er is ondanks de perceptie in de Heurnestraat in Eine en Heurne géén snelheidsprobleem”, zegt mobiliteitsschepen Peter Simoens (Open Vld) op basis van twee recente metingen. Toch laat de stad stevige, betonnen verkeersgeleiders plaatsen ter vervanging van de plastic verkeersgeleiders, die er om de haverklap worden omvergereden.