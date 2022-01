Vergeet dat CV, laat vallen die sollicitatie, i-mens zoekt 234 mensen die meteen willen... poetsen: “De job ís de test”

Binnenwandelen in het kantoor van i-mens in Oudenaarde en contactgegevens nalaten: dat zijn de enige twee stappen die een kandidaat-poetshulp moet ondernemen. “We stappen af van de gebruikelijke procedure, waarbij kandidaten eerst een sollicitatiebrief moeten schrijven en daarna een sollicitatiegesprek moeten doen. Voor veel mensen - en zeker voor anderstaligen - is dat een moeilijke drempel. In een brief motiveren waarom je een goede poetshulp zou zijn, is best wel een opgave. Het is gemakkelijker om dat gewoon te tonen”, zegt zegt Karin Van Mossevelde, algemeen directeur i- mens.