Verenigingen van Ename zijn wachten op veilig onderkomen moe, stadsbestuur vraagt nog even geduld

De parochiezaal van Ename is eigendom van de kerkfabriek en wordt beheerd door een vzw van vrijwilligers. De infrastructuur is al een tijdje niet meer wat ze moet wezen volgens de geldende regels. Voorzitter Geert Van Laecke van Beweging.net Oudenaarde weet dat maar wijst op laksheid in dit dossier vanwege het stadsbestuur. “In 2016 al verzamelde het toenmalige ACW-Oudenaarde het Enaams verenigingsleven om samen te ijveren voor een aangepaste accommodatie volgens normen. Eén van de vastestellingen was toen dat de parochiezaal uitgeleefd was. We vroegen een nieuwe, naar analogie met wat in Nederename, Melden, Volkegem, Mater en andere deelgemeenten is gebeurd.”

7 jaar niets

Zeven jaar later is er nog niets veranderd en dat zit de verenigingen van Ename hoog. Zij voelenn zich in d ekou gelaten, ondanks alle noodsignalen die zijn uitgestuurd de voorbije jaren. Geert Van Laecke van Beweging.net: “Het stadsbestuur schuift de verantwoordelijkheid door naar de kerkfabriek die zou moeten instaan voor de nodige herstellingen.”

“Maar investeren in een gebouw dat niet langer voldoet en toch moet worden afgebroken is voor de parochiale werken uiteraard absurd. Gesteld dat die kerkfabriek het geld zou hebben om de werken te betalen, wat dus niet het geval is. Hier had 7 jaar later al lang iets nieuws moeten staan, dat is de eenvoudige realiteit… Het Enaamse gemeenschapsleven kan maar hopen dat nu zo snel mogelijk werk wordt gemaakt van een op zijn minst voorlopige oplossing. Als de verenigingen het cement zijn van een goed sociaal leven van een gemeente, dan is de huidige staat van het ontmoetingscentrum een schandvlek waaraan snel moet worden verholpen.”

Volledig scherm De Oudenaardse schepen van Openbare Werken John Adam vraagt nog even geduld aan het verenigingsleven van Ename. © John Adam

Nieuwbouw op komst

Schepen van Openbare Werken John Adam (Open Vld) heeft goed nieuws voor de mensen uit Ename. “Er zijn intussen met medewerking van de stadsdiensten herstellingen gebeurd. Na de noodzakelijk keuring door technische dienst en de brandweer kan de zaal volgende week hopelijk weer worden vrijgegeven. Nu zijn de deuren dicht omdat de brandweer een negatief advies gaf. Dat kon niet anders, het zou onverantwoord zijn om mensen binnen te laten in een onveilig gebouw. Daaraan wordt snel verholpen, als alles goed gaat.”

“Op termijn is intussen echter wel degelijk ook een regeling uitgewerkt waarbij de stad de erfpacht verwerft van de gronden. We zullen daardoor nog dit jaar een aanvraag kunnen indienen voor de bouw van een volledig nieuwe ontmoetingscentrum dat, als alle papieren ook daarover in orde zijn, in de loop van 2024 kan worden gebouwd. We beseffen dat er wat geduld nodig is geweest maar ik hoef niet te herhalen dat het budgettair moeilijke jaren waren en nog steeds zijn. Niettemin kunnen we garanderen aan de mensen in Ename: even geduld, het komt in orde.”

