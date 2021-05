Verdachten van gaybashing in Oudenaarde verschijnen morgen voor de jeugdrechter

Het Boswach­ters­huis­je in Ruien heeft 2 terrassen en plaats voor 100 klanten. “Iedereen mag vanaf nu de frigoboxen weer thuis laten!”

7 mei Om te oefenen deed ze de het voorbije weekend al aan takeaway, maar zaterdag is het voor echt. Ingrid Meurez (50) van het Boswachtershuisje in Ruien loopt er een beetje nerveus maar vooral zeer enthousiast bij. “Zoals vroeger wordt het wellicht niet meer. Maar als we in de buurt geraken, zijn we ook al content.”