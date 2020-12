Verdachte die zoon en ex doodde voor raadkamer: “Zijn verklaringen komen overeen met de vaststellingen”

OUDENAARDE/LOKERENNeil M., de man die aan het gerecht heeft bekend dat hij vorig weekend zijn zoon en ex-vriendin heeft vermoord, is net voor de raadkamer in Oudenaarde verschenen. Die zal in de loop van de dag allicht zijn voorlopige aanhouding met een maand verlengen. Over het motief van de dubbele moord wil zijn advocaat Pieter De Backer niets zeggen. “Uit respect voor de slachtoffers en nabestaanden”, zegt de raadsman.

N. M., een Engelsman die al een paar jaar ons België woont, zit in de cel voor dubbele moord. De man heeft aan de speurders bekend, dat hij in de nacht van zaterdag op zondag eerst zijn zoon heeft vermoord, met wie hij samenwoonde in Oudenaarde. Daarna is hij naar Lokeren gereden om er ook zijn ex-vriendin om het leven te brengen.

Volgens advocaat Peter De Backer heeft N.M. spijt over het drama dat zich in zijn huis in Oudenaarde en in het appartement van zijn ex in Lokeren heeft afgespeeld en dringt nu pas tot hem door wat hij heeft aangericht. Over het motief voor de dubbele moord wil de advocaat voorlopig niets kwijt.

“Mijn cliënt heeft hierover uitvoerig verklaringen afgelegd aan de speurders Ook de nabestaanden zijn hiervan op de hoogte, maar het is uit respect voor de familie niet gepast dat we hierover op dit moment al open communiceren. Bovendien moeten we ook het geheim van het onderzoek respecteren. Het drama heeft zich afgespeeld in de familiale sfeer en het is goed dat het op dit moment ook daar blijft”, motiveert de advocaat zijn discretie.

Volgens de raadsman werd de verdachte goed mee met het onderzoek en heeft hij ook beloofd dat te zullen blijven doen. “Alle verklaringen die hij heeft afgelegd, bleken ook te kloppen met de technische vaststellingen die ter plaatse zijn gebeurd”, zegt Pieter De Backer.

De raadkamer in Oudenaarde beslist later op de dag over de verdere aanhouding, maar het is zo goed als zeker dat de voorlopige hechtenis met een maand wordt verlengd. “We hebben ons op de zitting daartegen ook helemaal niet verzet”, besluit de advocaat.