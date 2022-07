Verbroederingstentoonstelling Twinning in Cultuurcentrum Maskerade

Aviva Louwman is geboren in Israël en begin jaren tachtig geëmigreerd naar Nederland, waar ze de opleidingen in glasbewerking en Tiffany-kunst volgde. Voor haar werken uit mozaïek haalt ze inspiratie uit wat ze ziet : dieren, portretten, bloemen, landschappen… Hiervoor gebruik ze allerlei materiaal : metaal, hout, natuursteen, kralen, porselein, schelpen en gekleurde glas.

Thérèse Smeets, weduwe van Dokter Vergracht uit Eine, is altijd met kunst bezig geweest. Haar eerste interesses gingen uit naar werken in textiel, van spinnen en verven van brute schapenwol tot het handgeweven maken van allerlei weefsels, tapijten en kunstvoorwerpen. Na haar lessen op de Oudenaardse kunstacademie legde ze zich toe op keramiek, daarna schakelt ze over naar de schilderkunst. Thérèse is lid van de kunstenaarsvereniging Die Cierlijcke uit Oudenaarde.