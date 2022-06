Veel reacties op overlijden ere-schepen Wim Merchie (63): “Man van dialoog en verzoening die veel betekend heeft voor de ontwikkeling van de stad”

“We waren generatiegenoten: ik kende Wim al toen hij actief was in de jongerenafdeling van zijn partij en ik in die van mij. Later werkten we samen in het schepencollege en daar heb ik Wim ervaren als iemand die heel beslagen was in de dossiers die hij beheerde. Wim heeft een heel bepalende rol gespeeld in de verschillende fasen van de stadskernvernieuwing en had daar een heel duidelijke visie in. Het was fijn met hem samenwerken, omdat Wim ook in de omgang een aangenaam persoon was”, getuigt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld).