Vechtjassen steken man neer op Markt in Oudenaarde: “Ze maakten rechtsommekeer en stapten rustig weer de Markt over”

MAARKEDAL Dirk Musschoot over hoe het gezinsle­ven op honderd jaar tijd helemaal anders werd: ‘Toen was geluk heel gewoon’

Op uitnodiging van Heemkundige Kring Businarias, komt journalist en auteur Dirk Musschoot in het Marca vertellen over de sleutelmomenten in de geschiedenis van het gezin in de voorbije eeuw. De meester-verteller staat op vrijdag 25 maart om 20 uur in GC Het Marca in Maarke, de toegang is gratis.

24 maart