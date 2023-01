Van wakeboarder tot webmaster: dit zijn de dapperste sportfiguren van het jaar

Wannegem-Lede Heuvelheem opent nieuw café: “Mensen met een beperking zetten passie voor horeca om in de praktijk”

Langs de Nokerepontweg in Wannegem-Lede opent op vrijdag 27 januari Kaffee Théresine de deuren. Het is een initiatief van Heuvelheem vzw en moet in de eerste plaats een rustpunt vormen voor de vele wandelaars en fietsers die de regio jaarlijks verkennen. Mensen met een beperking runnen de zaak.

25 januari