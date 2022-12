Van een lanparty tot een winterbarbecue en van Sinterklaas naar een lichtjesstoet: dit zijn onze tips voor het weekend in de Vlaamse Ardennen en Denderstreek

VLAAMSE ARDENNEN/DENDERSTREEKNog geen plannen voor dit weekend en zin om daar verandering in te brengen? Dan helpen we je graag op weg met zes tips voor activiteiten in de Vlaamse Ardennen en Denderstreek.

1. Plantdag bij Meerdoeners Ruien

Volledig scherm © Steven Richardson

Op zaterdag 3 december organiseren de Meerdoeners een plantdag in Kluisbergen.

Vanaf 14 uur is iedereen welkom in de publieke pluktuin achter de kerk van Ruien om mee te helpen met één van de eerste bouwstenen van het project: het aanplanten van plukfruit, zoals bessen. Belangrijk: vergeet de laarzen en de handschoenen niet.

Inschrijven kan via de Facebookpagina Plukengroei.

2. Workshop: een compostvat vlechten met wilgentakken in Meilegem

Volledig scherm © De Kaaihoeve/David Vanderhaegen

Zelf een compostvat maken en daarbij je snoeihout maximaal benutten? Tijdens een workshop in het Provinciaal natuureducatief centrum De Kaaihoeve kan je dat leren.

Deelnemers aan de workshop op zaterdag 3 december leren takken klaarmaken om nadien te gebruiken voor het vlechten van een compostvat. Deze techniek kan je overigens ook gebruiken om bijvoorbeeld. moestuinbakken te maken of een omheining. Tijdens de voormiddag gebeurt het voorbereidend werk. Na de middag volgt het vlechten. Deelnemers brengen mee: een snoeischaar en/of een kapmes en je eigen lunch. Soep, koffie, thee en water zijn ter plaatse te verkrijgen. Deelnemen kost 15 euro.

Meer info: www.dekaaihoeve.be

3. Aankomst Sinterklaas aan de kerk van Nokere

Volledig scherm © Foto Ronny De Coster

Sinterklaas klopt lange dagen. Op zondag 4 december om 10.30 uur trekt hij met paard en koets door Nokere. De fanfare begeleidt de grote kindervriend. Na de verwelkoming door de kinderen van Nokere is er in zaal Nocra animatie met Marino Punk, een poëtisch kapsalon, een tombola, frituur en bar. Het sinterklaafeest is een organisatie van de Gezinsbond.

Meer info: geert.kathy@telenet.be, tel. 0476354157

4. Winterbarbecue bij Chiro Marolle

Volledig scherm © Shutterstock

De Chiro Marollo steekt op zaterdag 3 december de winterbarbecue aan.

Het buffet vol lekkers van de traiteur gaat open om 18.30 uur. Deelnemers kunnen tot 20 uur à volonté aanschuiven voor gemarineerd spek, barbecue worst, burger, rib en witte pens met aardappel- en pastasalade en groentebuffet. Er is ook een vegetarisch alternatief. Alles vindt plaats in en rond zal Elckerlyc aan de Schoolstraat in Kruishoutem. Deelnemen kost 18 euro voor volwassenen en 10 euro voor kinderen.

Vooraf inschrijven is gewenst en gebeurt via de website shop.stamhoofd.be/winterbbq

5. Wanna Smash? Lanparty in Jeugdhuis Alfa in Brakel

Volledig scherm © Shutterstock

Jeugdhuis Alfa in Brakel vormt zaterdagavond en nacht het decor voor de Lanparty “Wanna Smash?”. Deelnemers nemen hun eigen computer mee om in groep Super Smash Bros, CS:GO, Minecraft, Rocket League en FIFA te spelen. Deelnemen kost 10 euro. Daarvoor krijgen deelnemers toegang tot de Minecraft-server, 2 drankbonnetjes en een speciale rank op de Discord-server. De lanparty loopt van 20 tot 2 uur in Jeugdhuis Alfa (naast Sporthal De Rijdt) aan de Jagersstraat 64b in Brakel.

Meer info en het inschrijvingsformlier zijn te vinden op de website www.wannasmash.be.

6. Verlichte tractoren brengen kerstsfeer in Lede

Volledig scherm © Foto Ronny De Coster

Een veertigtal tractoren vormt op zaterdagavond een feeëriek verlichte stoet door Lede. Sinterklaas dwaalt ook nog wel rond, maar in Lede kom je dit weekend al in de kerststemming. Daarvoor zorgt een veertigtal tractoren. De landbouwvoertuigen zijn met kerstlampjes versierd en vertrekken zaterdag om 19 uur aan jeugdhuis Bidong op de parking van sportcomplex De Ommegang voor een tocht van ongeveer 22 kilometer richting Hofstade, langs het station van Lede en WZC Markizaat naar het marktplein, de Molenbergstraat richting Impe, Papegem en langs de Grote Steenweg N9 naar Oordegem, langs WZC Prieelshof, Smetlede en Wanzele om uiteindelijk langs Guchtstraat, Wichelsesteenweg en Hoogstraat terug naar jeugdhuis Bidong. De tractortocht is een initiatief van de Landelijke Gilde van Lede.

Meer info over het initiatief bij Evert Vermoesen via 0486/91.14.62.

