Vaccinatiecentra sluiten in december de deuren: “Je kan voor inenting nog naar apotheker en huisarts”

KRUISEM/OUDENAARDE 1,8 promille na tien evenemen­ten: Kruisemse burgemees­ter Joop Verzele (CD&V) voor politie­rech­ter

Voor de politierechter in Oudenaarde moet vandaag Kruishoutems burgemeester en Oost-Vlaams provincieraadslid Joop Verzele (50) verschijnen. De CD&V-politicus is bij een alcoholcontrole betrapt op rijden onder invloed. “Ik beken dat ik in de fout ben gegaan en zal in de rechtbank niet met excuses komen”, zegt de politicus.

18 november