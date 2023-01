Unizo slaat alarm: “Aantal faillissementen in Vlaamse Ardennen vorig jaar verdubbeld”

Volgens Unizo was 2022 zelfs een van de meest pessimistische jaren sinds het begin van de metingen in 1987. “De explosie van kosten voor energie, grondstoffen en lonen zijn hiervan de oorzaak”, zegt Jos Vermeiren, directeur van UNIZO Oost-Vlaanderen. De organisatie vraagt van de overheid maatregelen om ondernemers te beschermen tegen die sterk gestegen kosten en om jobverlies tegen te gaan.

Vooral kleinhandel

Het aantal faillissementen in Oost-Vlaanderen is sterk gestegen. Vooral de kleinhandel, garagehouders en horeca zijn zwaar getroffen ten opzichte van de vorige jaren. “De coronacrisis heeft een forse impact gehad op de omzetten, maar in 2022 kwam daar nog eens de explosie van energie-, grondstof- en loonkosten bovenop. De toenemende onzekerheid bij ondernemers én consumenten heeft een negatieve impact. Heel wat bedrijven eten op dit ogenblik hun aangelegde buffers op. Kmo’s met maximaal vijftig werknemers kunnen gemiddeld slechts de helft van de gestegen kosten doorrekenen in hun prijzen. Zo een situatie is niet lang houdbaar”, analyseert Vermeiren.