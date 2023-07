Unexpected Visitors opent reeks vrijdagse zomerconcerten aan de Donk

Groep vrijwilli­gers zet recordpres­ta­tie neer op de planken: “Opbrengst van meer dan 29.000 euro voor drie goede doelen”

Maar liefst 29.173,87 euro: dat is de indrukwekkende opbrengst van het inclusieve theaterstuk van Kleine ka. “We verdelen het bedrag over drie goede doelen”, zegt Eric Meirhaeghe, samen met Lieve Ardaen de grote bezieler van deze straffe benefiet. Deze stunt is geen eindpunt, zo blijkt: een nieuw project staat al in de steigers.