Twee verdachten van steekpartij op Markt in Oudenaarde aangehouden

De politie kreeg zaterdagnacht een oproep binnen van een vechtpartij met een steek- of snijwapen op de Markt. Bij dat gewelddadig incident raakte een 28-jarige Slovaakse man levensgevaarlijk gewond. De twee verdachten lieten het slachtoffer gewond achter en vluchtten weg. Het slachtoffer verkeerde in levensgevaar en is in allerijl naar het UZ in Gent gevoerd.