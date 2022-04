Twee jaar zonder, maar dat laat Oudenaarde niet blijken: Wat een ronde, wat een sfeer!

VLAAMSE ARDENNEN INTERVIEW. Drievoudig Ron­de-win­naar Fabian Cancellara (41) houdt van ‘zijn’ Vlaamse Ardennen: “De Oude Kwaremont... Je waant je op een rockcon­cert”

Toepasselijker kan niet: de Zwitserse flandrien Fabian Cancellara heeft zijn 41ste verjaardag in het hart van de Vlaamse Ardennen gevierd, op de top van de Hotondberg. “Ik ben altijd gelukkig als ik naar hier mag terugkeren”, glundert de drievoudige Ronde-winnaar aan de toog van het fietshotel dat er is gevestigd. Een nostalgisch gesprek over de streek waar ‘Spartacus’ zijn grootste successen boekte. “Die eerste keer... Ik dacht: ‘waar ben ik nu in hemelsnaam verzeild geraakt?”.

1 april