Twee jaar en 18 maanden cel gevraagd voor koppel dat fraude pleegde met de verkoop van golden retrievers en fictieve investeringsprojecten

De ellende begon volgens de advocaat van de beklaagden, meester Kristof De Mulder, toen hun woning in augustus 2017 in vlammen opging. Het koppel had het huis aangepast aan de noden van hun gehandicapt kind. Er waren in totaal drie kinderen. Ze verhuisden naar Letterhoutem en startten daar een hondenkennel met golden retrievers. In die periode ontwikkelde S.V.d.B een gokverslaving en begon hij zijn oplichtingspraktijken. Hij troggelde mensen enerzijds centen af voor investeringsprojecten in de bouwsector en verkocht anderzijds pups die hij nooit leverde bij de klanten. Dat laatste was het geval bij minstens 40 slachtoffers die zich ook burgerlijke partij stelden. Zij vragen 1.500 euro schadevergoeding en in een aantal gevallen ook een bijkomende morele schadevergoeding. Vaak gaat het immers om emotionele aankopen, bedoeld voor kinderen aan wie de ouders niet uitgelegd kregen dat het beloofde hondje maar niet kwam. S.V.d.B was ook spitsvondig in het uitvinden van allerlei excuses om de pups niet te moeten leveren.

Immoreel

Het zat openbaar aanklager Nicolas De Bruyne bepaald hoog dat de beklaagden de verkregen centen gebruikten voor plezierreisjes en, in het geval van S.V.d.B, voor zijn gokverslaving. De burgerlijke partijen kwamen ook getuigen over hun diepe teleurstelling in de twee beklaagden aan wie ze in volle vertrouwen hun geld hadden gegeven. “Ik heb nog nooit iemand zo weten liegen, nog nooit is mijn vertrouwen zo erg beschaamd geworden”, zei één van hen. “Je kunt echter niet recht blijven praten wat krom is.”

De verdediging wees er toch nog op dat het initieel nooit de bedoeling was geweest om zo ver te gaan in het bedrog. “Hoe paradoksaal het ook moge klinken, mijn cliënten waren opgelucht toen het gerechtelijk onderzoek startte. Een zware last viel toen van hun schouders.” De openbaar aanklager was daar niet zo zeker van. “De beklaagde heeft bekend maar ik mis bij hem schuldinzicht en empathie met de slachtoffers”, concludeerde hij. Daarom vorderde hij voor S.V.d.B twee jaar cel deels met probatie-uitstel en voor E.C 18 maanden cel volledig met probatie-uitstel. Voor beiden vroeg hij tien jaar ontzetting uit hun burgerrechten en een schadevergoeding van 100 euro, om de burgerlijke partijen alle kansen te geven hun centen ooit terug te krijgen. Daarom vroeg hij ook schuldbeheer.

De verdediging hoopt op een straf met uitstel en wees erop dat zijn cliënt nu onder het systeem van schuldbemiddeling valt.

De beklaagde S.V.d.B zelf boog het hoofd diep en zei dat hij niet had stilgestaan bij de schade die hij had aangericht.

De uitspraak valt op 15 april.