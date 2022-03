Twaalf maanden cel gevraagd voor aanranding, beklaagde vraagt vrijspraak

De feiten speelden zich een jaar geleden af. Na haar werk in een supermarkt in de Zottegemse Heldenlaan stapte de vrouw naar haar wagen op een nabijgelegen parkeerplaats. Ze werd gevolgd door een man die een mondmasker droeg en een kap over het hoofd had. Hij wou haar vergezellen tot aan haar wagen. Eens daar aangekomen, greep de man haar vast. De vrouw kon zich losrukken en sloot zich op in haar wagen van waaruit ze de politie verwittigde.

De beklaagde ontkent de beschuldiging. Zijn advocaat betoogde dat zijn cliënt de vrouw kende als klant in de supermarkt en er geen enkele intentie was om haar aan te randen. “Een buurtonderzoek leverde geen aanwijzingen op en ook op de beelden van de camera’s is niets te zien dat wijst op zedenfeiten”, klonk het.

“Dus de vrouw in kwestie liegt over dit alles?”, wou de voorzitter van de rechtbank nog weten. “Het is woord tegen woord”, concludeerde de verdediging, die gaat voor de vrijspraak.

Op 21 april valt de uitspraak.