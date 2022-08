Tuchtcommissie straft Oudenaardse gerechtsdeurwaarder die overdreven kosten aanrekende: “Onbetaalde verkeersboete van 20 euro liep plots op tot 652 euro”

Oudenaarde Zwemvest verplicht bij uitoefenen waterspor­ten in Donk: “En zwemmen blijft verboden”

Het KMI voorspelt de komende week temperaturen boven de 30 graden en dan zoeken we uiteraard graag verfrissing op. Hou er rekening mee dat zwemmen in de Donkvijver, net zoals in alle waterplassen in Oudenaarde zoals de vijver in het Liedtspark, nog steeds verboden is.

