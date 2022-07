Tsoike en Hanne laten Brassérise aan de kapel van Kerselare na acht jaar achter in de handen van Dean en Emmeline

Vanaf 1 augustus nemen opvolgers Emmeline en Dean de fakkel over in het succesvolle restaurant op de Edelareberg. Tsoike was de verantwoordelijke voor de zaal, Hanne was de chef in de keuken. Ze begonnen met Brassérise in 2014, in 2019 namen ze er ook Boef bij.

Tsoike: “8 jaar hebben hebben wij gezweet, hard gewerkt en altijd maar voortgedaan om tot een mooi resultaat te komen. Met hart en ziel hebben wij elke steen verlegd, elke vis gefileerd en elk glaasje bubbels uitgeschonken. 8 jaar lang hebben we een oprechte glimlach getoond en een welgemeend bedankt voor elk bezoek. Ons enthousiasme, werklust en zin voor ondernemen vind je uiteraard terug in onze zaak Boef aan de Schelde in Oudenaarde. We hebben daar nog zoveel ideeën en plannen. De nieuwe uitbaters van Brassérise, Dean en Emmelinne, zullen zeker met minstens evenveel goesting en enthousiasme de tafels van Brassérise dekken.”

Dat dekken van de tafel gebeurt vanaf 1 augustus.

Info: https://www.brasserise.be/nl en https://www.boef-oudenaarde.be