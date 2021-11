Trein staat drie kwartier stil in Oudenaarde, omdat betogers mondmasker weigeren: "Veiligheidsdiensten komen tussen waar passagiers hardleers zijn”

MAARKEDAL Restotip: Eetcafé Den Os in Maarkedal-Nukerke. “Eten, drinken, mekaar graag zien, het leven smaken. En dat mogen proeven in je bord”

In een vorig leven was Hilde Poppe (50) actief in de maatschappelijke sector, een logische verderzetting van haar studies. Koken was een hobby die een passie werd, en nu ook een voltijdse job sinds ze in januari 2020 Eetcafé Den Os startte in Nukerke.

