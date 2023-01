Trajectcontrole op N46 in Ename begint vrijdag

Oudenaarde WEERBE­RICHT. In Oudenaarde bewolking vanochtend

In Oudenaarde gaat de vele bewolking ’s ochtends over in lichte bewolking. Er is kans op lichte sneeuwregen rond 5 uur. Er wordt een zwakke noordelijke wind verwacht die later op de dag matiger wordt, de temperatuur ligt tussen de 2 en 4 graden.

