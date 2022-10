Toeschouwers drinken op Koppenbergcross uit herbruikbare bekers: “We mikken op afvalvrij evenement”

MELDEN/OUDENAARDEToeschouwers van de Koppenbergcross op 1 november in Melden krijgen hun dranken niet langer in wegwerpbekers. Het stadsbestuur wil dat de veldcross in navolging van de Ronde van Vlaanderen en de Adriaen Brouwer Bierfeesten herbruikbare bekers invoert. “We zetten inderdaad in op duurzaamheid, maar ook het comfort zal voor het publiek verhogen”, zegt organisator Christophe Impens.

“De Koppenbergcross luidt het begin in van een mooie cyclocrosswinter”, zegt Christophe Impens van organisator Golazo Sports. “Het is een voorrecht voor de organisatie om deze absolute klassieker te mogen organiseren in deze prachtige natuurlijke omgeving. Daarvoor zijn we de grondeigenaars, de omwonenden en de Stad Oudenaarde dankbaar. Om de omgeving en de wondermooie natuur op en rond de Koppenberg maximaal te sparen, hebben we acties ondernomen om overlast en schade tot een minimum te herleiden”, zegt Impens.

Zo zal er bij de opbouw en afbraak van het parcours gestreefd worden nar een minimale inzet van rollend materieel zoals tractoren, hoogtewerkers, heftrucks op de akkers van de Koppenberg en op de maximale inzet va en rijplaten.

Comfort voor toeschouwers

“Daarnaast hebben we ook gezorgd voor meer comfort voor de toeschouwers”, zegt Impens. “De vernieuwde en uiterst toegankelijke supporters- en feestzone naast de VIP-tenten heeft een ruim terras, een gezellige tent en voldoende sanitair. Alle toeschouwers hebben zicht op het parcours en kunnen de wedstrijden ook live volgen via een reuzenscherm.

“We kunnen het als stadsbestuur alleen maar toejuichen dat organisatoren, zoals van een groot wielerevenement als de Koppenbergcross, inspanningen leveren om het steeds duurzamer en groener te maken”, reageert burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld).

Herbruikbare bekers

“Zelf willen we als bestuur de lijn doortrekken om naar afvalvrije evenementen te gaan, zoals reeds werd ingezet tijdens de Ronde van Vlaanderen en de Bierfeesten. Zo verplichten we de organisatoren van publieke evenementen op ons grondgebied om met herbruikbare bekers te werken. We hopen dat alle supporters met een hart voor het wielrennen op de Koppenbergcross ook hun steentje zullen bijdragen om er een propere editie van te maken”, bedenkt De Meulemeester.

Volledig scherm De organisatie maakt geen gebruik meer van wegwerpbekers. © Foto Ronny De Coster

Op sportief vlak worden Eli Iserbyt en Pauline Ferrand-Prévot op 1 november grote blikvangers. Iserbyt won de voorbije drie edities van de Koppenbergcross en is ook nu weer prima aan het seizoen begonnen met onder andere drie overwinningen in de Wereldbeker. Ferrand-Prévot is de regerende wereldkampioene in drie verschillende MTB-disciplines en in het gravel biken.

