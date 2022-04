Tijd voor Koffie heropent: koffiebrander Sao Paulo zet de zaak van Bart De Lange verder

Gentenaar Bart De Lange baatte in Oudenaarde sinds 2015 het bekende speciaalzaak Tijd voor Koffie uit, waar hij zijn passie voor koffie en thee deelde. Begin deze maand overleed De Lang in zijn geliefde vakantieland Zwitserland, waar hij actief was als wandelgids.

Zijn familie laat weten, dat het koffiehuisje in Oudenaarde heropent. “Koffiebrander Sao Paulo heeft beslist om Tijd voor Koffie over te nemen en heropent de winkel vanaf vrijdag 29 april”, zo laat de familie De Lange weten.

“Sao Paulo is vanaf dag één de hoofdleverancier van Tijd voor Koffie, omdat Bart overtuigd was van de verregaande koffie-expertise. Tijd voor Koffie leeft dus verder met evenveel kennis van smaken. En daar zijn we blij om. Bart had het niet