Tiemen en Steven openen The Monkeybar in Oudenaarde: “Wil je de allerbeste hamburgers proeven of gewoon gezellig iets drinken?”

Tiemen is afkomstig uit Ninove, waar hij tien jaar lange het populaire jeugdcafé De Blompot heeft uitgebaat. De voormalige cafébaas keek al een tijdje uit naar de nieuw project. Steven, die in Sint-Martens-Lierde woont, werkte tot voor kort als verkoper bij een garagehouder in Oudenaarde. “Ik had er altijd een ruime middagpauze, wat me de gelegenheid gaf om de Oudenaardse horeca te ‘verkennen’. Dat beviel me wel. En toen we dit mooie pand aan Hoogstraat leeg zagen staan, groeide al stel de droom om hier iets te beginnen. Oudenaarde is een bruisende stad met veel uitstraling. Daarom willen we onze horeca-drive hier vorm geven”, vertelt Steven.